Іран не буде вести жодних переговорів зі США. Про це заявив секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані.

“Трамп втягнув регіон у хаос своїми «маревними амбіціями», а тепер заявляє, що стурбований можливими новими жертвами серед американців.

Своїми помилковими діями він перетворив свій самопроголошений слоган «Америка понад усе» на «Ізраїль понад усе», жертвуючи американськими солдатами заради прагнення Ізраїлю до влади.Своїми новими вигадками він знову змушує американських військових та їхні родини платити ціну за свій культ особистості. Сьогодні іранський народ захищає себе”, — додав чиновник.

Нагадаємо, вчора Трамп заявив, що іранські лідери хочуть відновити переговори, і він погодився