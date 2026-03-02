1 березня та в ніч проти 2-го на території Миколаївщини зареєстровано шість пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНСС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Одна з них виникла в житловому секторі у с. Бузьке Південноукраїнської громади Вознесенського району. Горіла веранда та покрівля житлового будинку. Попередня причина займання — порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей. Її загасили на площі 50 кв. м.

У м. Вознесенськ горів легковий автомобіль Daewoo Lanos. Вогнеборці ліквідували займання площею 5 кв.м.

Інші чотири пожежі пов’язані з горінням очерету, сухої рослинності та сміття.

Варто зазначити, що випалювання очерету в цей період, на жаль, уже стало своєрідною «традицією» серед населення — і вкрай небезпечною. Такі підпали завдають значної шкоди довкіллю, знищують екосистеми та створюють реальну загрозу поширення вогню на житлові будинки й господарські споруди. Крім того, підрозділи ДСНС змушені залучати значні сили та ресурси для ліквідації подібних займань.

Звертаємося до всіх громадян: не паліть суху рослинність та очерет! Не знищуйте природу й не створюйте додаткових проблем для країни. Бережіть довкілля та будьте відповідальними.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині 6 підлітків мало не згоріли живцем – готувалися до свята (ФОТО)