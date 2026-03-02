Вночі росіяни атакували три райони області.

Про наслідки атаки повідомили в ДСНС України, передає Інше ТВ.

Так, у місті Кривий Ріг виникли декілька пожеж на території підприємства. На місці працюють рятувальники. Також пошкоджено транспортне підприємство і у місті Апостолове Криворізького району.

У Покровській громаді Синельниківського району внаслідок атаки загинув 55-річний чоловік. Рятувальники дістали його з-під завалів зруйнованого будинку. Знищені дві приватні оселі та чотири пошкоджені.

У Нікопольському районі пошкоджений п’ятиповерховий будинок.

