Окупанти налагодили схему викрадення електроенергії із ТОТ для покриття власного дефіциту на півдні рф, насамперед у Краснодарському краї.

Після включення енергосистеми тимчасово окупованих територій у свій енергетичний контур пріоритет розподілу потужностей визначається виключно потребами російської економіки та військової інфраструктури.

Раніше, губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв публічно визнав, що регіон уже кілька років живе в умовах енергетичного дефіциту, внаслідок чого заблоковано сотні інвестиційних проєктів, вартість яких сягає трильйонів рублів.

У цьому ж регіоні сконцентровані логістичні вузли, склади боєприпасів, ремонтні потужності, пункти управління, а також системи ППО й РЕБ, яким потрібне стабільне електроживлення.

Натомість на ТОТ фіксуються регулярні перебої з електрикою, зупинки або обмеження роботи підприємств і масові відключення для цивільних. Публічно росія пояснює ці збої “обстрілами інфраструктури”, але така риторика фактично маскує пріоритетний перерозподіл електроенергії на користь російського півдня та військово-промислових потреб, а не потреб людей.

