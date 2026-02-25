Внаслідок влучання ворожих боєприпасів та їх уламків зафіксовано засмічення земельної ділянки, на якій розміщено об’єкт зеленої енергетики — вітрову електростанцію на Миколаївщині.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За результатами проведених розрахунків розмір шкоди, зумовленої засміченням земельних ресурсів, становить понад 286 млн грн.

Загальна площа земельної ділянки, що зазнала засмічення, складає 5000 кв. м. Обсяг відходів, утворених унаслідок ракетних ударів та обстрілів, оцінено у 108 куб. м.

Такі випадки мають комплексні наслідки для довкілля, оскільки засмічення земель створює довготривалі ризики для ґрунтів та екосистем. Інспекція продовжує фіксацію та обрахунок шкоди, спричиненої збройною агресією.