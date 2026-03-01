Учора ввечері в селі Шевченко Дорошівської громади Миколаївської області сталася надзвичайна подія — під час пожежі травмувалися шестеро підлітків.

За попередньою інформацією, п’ятеро хлопців прийшли до свого товариша, щоб підготуватися до святкування його дня народження. Свято планували провести в будинку його бабусі, де на той момент ніхто не проживав. Підлітки вирішили розтопити піч, однак вогонь вийшов з-під контролю, і іскра потрапила на пляшку з бензином, що знаходилася поруч.

Унаслідок спалаху газоповітряної суміші хлопці отримали опіки. Вони вибігли на подвір’я та звернулися по допомогу до сусідки, яка викликала рятувальників і повідомила батьків.

Усіх шістьох підлітків — четверо 2009 року народження та двоє 2011 року народження — госпіталізовано до медичних закладів із опіками різного ступеня тяжкості.

Пожежу вогнеборці ліквідували на площі 50 кв. м.

Від ДСНС до гасіння залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Також допомогу надавали вогнеборці місцевої пожежної охорони села Щербані.