Уряд схвалив концепцію державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми до 2030 року. У фокусі – захист прав людини. Про це повідомила пресслужба Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, пише УНН.

Зазначається, що цей документ закладає основу для нової програми, адаптованої до реальних викликів, що спричинених повномасштабним вторгненням РФ в Україну, а також до умов післявоєнного відновлення.

Що передбачає концепція:

узгодження національного законодавства з міжнародними стандартами;

впровадження гендерно чутливого та травмоорієнтованого підходів;

посилення захисту прав тих, хто постраждав від торгівлі людьми;

запобігання та боротьбу з торгівлею людьми на основі комплексного підходу.