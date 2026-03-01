Президент України Володимир Зеленський назвав більшість переговорників з російської сторони “есемесками”. Тому, за його словами, на зустрічах відбувається просто “обмін живими листами”. Про це свідчить його інтерв’ю для німецького телеканалу ZDF, пише Кореспондент.

Зеленський наголосив: щоб у переговорах звучали думки простих людей – треба, щоб на них були люди.

За його словами, що стосується тристоронніх зустрічей, то у випадку Росії є нюанс, який призводить виключно до заочного діалогу з главою Кремля Володимиром Путіним, а не вирішенню питань на місці.

“В російському випадку багато з них – це просто есемески. Повідомлення від Росії, які потім працюють на прийом – приймають інформацію і її відправляють. Такі собі сучасні живі листи від Путіна нам і потім від нас Путіну”, – сказав Зеленський.

Він додав, що людський вимір у цих переговорах є лишень тоді, коли в росіян є мандат на рішення, і в такому випадку можна домовлятися про обміни.

“Цей гуманітарний трек дуже важливий. Але так, щоб раптом команди сіли і поговорили як люди… Росіяни ж убивці для нас. Як ми можемо говорити просто як люди?”, – підсумував глава держави.