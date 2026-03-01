Розпочалася 1467-ма доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 08.00 01.03.2026, передає Інше ТВ.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів, застосувавши дві ракети, 80 авіаційних ударів, скинувши 241 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 8613 дронів-камікадзе та здійснили 3604 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 63 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема, Гаврилівка, Великомихайлівка, Іванівка Дніпропетровської області; Гуляйпільське, Чарівне, Зірниця, Новоукраїнка, Долинка, Біленьке, Малокатеринівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, три пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад боєприпасів та ще один інший важливий об’єкт російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав двох авіаударів, скинувши п’ять керованих бомб, здійснив 138 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, два з яких — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Покровка, Приліпка, Вовчанські Хутори, Чугунівка та у бік Зибиного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося п’ять атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Кіндрашівки, Піщаного, Глушківки, Курилівки та в районі Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував шість разів, намагаючись просунутися вперед в бік населених пунктів Новоєгорівка, Ставки, Лиман та Дробишеве.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили сім спроб окупантів просунутися вперед, у напрямку Рай-Олександрівки та в районах Ямполя, Різниківки, Закітного й Дронівки.

На Краматорському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив сім атак поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки та в бік Новопавлівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 25 наступальних дій агресора у районах населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Родинське, Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Філія та у бік Новоолександрівки, Гришиного й Новопідгороднього.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів атакував наші позиції, в районах Січневого, Калинівського й Тернового.

На Гуляйпільському напрямку противник 45 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Мирного та у бік Староукраїнки, Зеленого, Добропілля, Прилук, Залізничного, Святопетрівки, Варварівки.

На Оріхівському напрямку ворожих наступальних дій не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Як повідомляло Інше ТВ, ЗСУ знешкодили ще 870 окупантів. Загальні втрати ворога