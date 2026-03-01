Іран офіційно підтвердив смерть верховного лідера аятоли Алі Хаменеї. У зв’язку з цим у країні оголошено 40 днів загальнонаціонального трауру. Також запроваджено 7 днів загальнонаціональних вихідних.

“В ім’я Аллаха Милостивого, Милосердного. Піднесений дух провідника великого народу Ірану, борців за свободу у світі та ісламської умми,

Його Високість імам Хаменеї, нехай буде освячена його чиста душа, вознісся до найвищого небесного царства і досяг своєї давньої мрії. Наслідуючи свого великого предка, імама Алі, мир йому і благословення, у священний місяць Рамадан, виголосивши небесний заклик: «Клянусь Господом Кааби», він приєднався до священної божественної присутності та скуштував солодкий нектар мучеництва у цей благословенний місяць.

Сьогодні незламний народ Ірану, ісламська умма та борці за свободу у світі перебувають у скорботі через злочинні атаки США і підступних сіоністів. Але жорстокі вороги і міжнародні гнобителі повинні знати: пробуджені серця світу вже знайшли свій шлях, і ці мученицькі смерті, хоч і тяжкі для нашого народу та ісламської умми, зроблять їх лише сильнішими й рішучішими.

І, безсумнівно, мученицька смерть цієї великої особистості стане початком великого піднесення у боротьбі проти гнобителів світу. Мир йому в день його народження, у день його смерті і в день, коли він буде воскреслий”.

Відомо, що разом з Хаменеї загинув його зять, донька, онука і дружина одного з синів. У Ірані через смерть аятоли були як народні гуляння, так і мітинги із закликами помститися Америці.

Хаменеї був авторитарним лідером і заздалегідь спланував передачу влади в разі своєї смерті, пише The New York Times.

Напередодні суботніх авіаударів Хаменеї вжив запобіжних заходів, щоб підготувати країну і режим до виживання. Він передав управління країною одному зі своїх найближчих союзників — досвідченому політику Алі Лариджані, який зараз обіймає посаду секретаря ради нацбезпеки країни.

Відзначається, що він також уповноважив вузьке коло політичних і військових союзників приймати рішення в разі його загибелі або недоступності під час війни і визначив чотири рівні наступності серед старших військових і політичних діячів, яких він особисто призначає, повідомили шість високопоставлених іранських чиновників. До їх числа входять його керівник апарату Хеджазі; спікер парламенту Галібаф, а також його головний військовий радник і екс-головнокомандувач КВІР генерал Сафаві. Ізраїльські військові повідомили, що Хеджазі також був убитий.

Джерела видання розповіли, що ще під час минулорічної війни з Ізраїлем Хаменеї назвав трьох можливих наступників:

главу судової влади Голям Хосейн Мохсені-Еджеї;

заступника глави адміністрації Хаменеї Алі Асгар Хеджазі;

релігійного діяча Хасан Хомейні (онук попередника Хаменеї, засновника Ісламської республіки Рухолли Хомейні).

За даними видання, один із синів Хаменеї, Моджтаба, користується підтримкою деяких фракцій, проте сам Хаменеї не хотів, щоб посада Верховного лідера передавалася у спадок.

ЦАХАЛ оприлюднив список ліквідованих іранських посадовців:

▫️ Алі Шамхані — секретар Ради безпеки Ірану;

▫️ Мохаммед Пакпур — командувач Корпусу вартових ісламської революції;

▫️ Салех Асаді — керівник Управління розвідки надзвичайного командування;

▫️ Мохаммад Ширазі — керівник Військового бюро Верховного лідера;

▫️ Азіз Насірзаде — міністр оборони Ірану;

▫️ Хоссейн Джабаль Амелян — голова SPND (науково-дослідного інституту, який займався проєктами щодо ядерної, біологічної та хімічної зброї)

▫️ Реза Мозаффарі-Ніа — колишній голова SPND.