Центральное командування ВС США перерахувало громадянські об’єкти на Близькому Сході, які атакували Іран.

«Іранський режим активно націлений на громадянське населення і атакував більше десятка об’єктів, у тому числі:

Міжнародний аеропорт Дубая

Міжнародний аеропорт Кувейта

Міжнародний аеропорт Заїд, Дубай

Міжнародний аеропорт Эрбиля, Ірак

Готель Fairmont Palm, Дубай

Готель Burj Al Arab, Дубай

Готель Crowne Plaza, Бахрейн

Порт Дубая

Житлові райони в Бейт-Шемеші, Ізраїль

Житлові райони в Тель-Авіві, Ізраїль

Житловий район Era Views Towers, Бахрейн

Житлові райони в Катарі».

При цьому центральне командування звинуватило постпреда Ірану при ООН, який заявив про нанесення ударів Тегераном тільки по військових об’єктах, у брехні.

Раніше іранський міністр іноземних справ Аббас Аракчі побіжно визнав удари Ірану по готелях на Ближньому Сході, пояснивши це розміщенням там військових США.

Нагадаємо, що рашисти під таким самим приводом зруйнували у Миколаєві і готелі, і вузи, і школи. Тож спостерігаємо далі.