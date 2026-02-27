МЗС України звинуватило угорського дипломата Петера Сіярто у брехні — той заявив, що Україна пообіцяла відновити роботу нафтопроводу “Дружба” в обмін на зброю і розблокування €90 млрд кредиту, повідомляє Zn.ua.

Згідно із заявою Сіярто, яку очільник МЗС Угорщини опублікував у своєму Facebook, таку обіцянку угорський представник отримав у Міністерстві закордонних справ України, куди його викликали на розмову:

“Коли здається, що день добіг кінця, виявляється, що ні, це не так. Українцям виявилося недостатньо одного виклику на день — увечері вдруге викликали нашого тимчасового повіреного у справах посольства в Києві до Міністерства закордонних справ України.

Вони були обурені тим, що ми оприлюднили результат першого виклику, тобто тим, що українці зізналися: вони не відновлюють постачання нафти в напрямку Угорщини виключно з політичних причин.

Важко трактувати інакше заяву про те, що відновлення не буде доти, доки Угорщина не надішле гроші та зброю.

А ми не надсилатимемо ні грошей, ні зброї, тому що не хочемо, щоб Угорщину втягували у війну українців. Ми за будь-яку ціну збережемо мир і безпеку Угорщини та угорського народу. Тепер, під час другого виклику, кілька хвилин тому знову стало зрозуміло, що українці не відновлюють постачання нафти виключно з політичних причин.

І цього разу вони не дали пояснень, і цього разу не назвали жодної дати.

Абсолютно очевидно, що вони хочуть створити в Угорщині надзвичайну ситуацію з постачанням нафти напередодні виборів. Але ми цього не дозволимо.

Ми не дозволимо, щоб з нами бавилися, не дозволимо, щоб нас шантажували. І доки постачання нафти в напрямку Угорщини не буде відновлено, Угорщина блокуватиме важливі для України рішення в Брюсселі”, — заявив Сіярто.

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що міністр Сіярто поширив брехливі тези та повністю спотворив зміст зустрічі з тимчасовим повіреним Угорщини.

Через це угорського повіреного викликали на розмову ще раз, наголосивши на неприпустимості перекручування змісту розмов.

“На зустрічах в МЗС з українського боку не було жодних сигналів зокрема про те, що “відновлення постачання нафти в напрямку Угорщини через нафтопровід “Дружба” заблоковано з політичних причин”. Предметом були заяви прем’єр-міністра Віктора Орбана щодо потенційних загроз критичній енергетичній інфраструктурі Угорщини”, — сказав Тихий.

Нагадаємо, Орбан розмістить війська біля енергооб’єктів, щоб “захистити від українських атак”. Так скоро “відбиватиме вторгнення”