У Миколаєві стартує пілотний проєкт «Маршрут здоров’я Миколаєва» з відновлення 5 кілометрів набережної.

Як повідомляє Миколаївська міськрада, це 6-місячна програма, розроблена в рамках ініціативи ЄЕК ООН UN4UkrainianCities. Вона спрямована на створення безперервного пішохідного та велосипедного маршруту вздовж набережної Миколаєва. Першим її етапом буде опитування містян, яке стартує вже незабаром.

Проєкт очолює Фонд Oneworks за підтримки LAND, Systematica, LIUC – Università Cattaneo та Мykolaiv Water Hub (MWH) за підтримки Миколаївської міської ради.

Ініціатива Європейської економічної комісії ООН підтримується Акселератором справедливого та зеленого відновлення міст (JGURA). JGURA реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

