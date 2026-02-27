Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.02.26 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 265 130 (+1 280) осіб
танків – 11 706 (+2) од.
бойових броньованих машин – 24 097 (+6) од.
артилерійських систем – 37 631 (+17) од.
РСЗВ – 1 659 (+0) од.
засоби ППО – 1 305 (+0) од.
літаків – 435 (+0) од.
гелікоптерів – 348 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148 021 (+883) од.
крилаті ракети – 4 384 (+37) од.
кораблі / катери– 29 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни – 80 180 (+116) од.
спеціальна техніка– 4 075 (+0) од.
Дані уточнюються.