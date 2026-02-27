Рада директорів МВФ затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування обсягом 8,1 млрд доларів США.

Найближчим часом до України надійде перший транш — близько 1,5 млрд доларів. Кошти спрямуємо на фінансування дефіциту бюджету та підтримку макрофінансової стабільності, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Для нас дуже важливо, що на п’ятий рік повномасштабної війни, на тлі системних атак на енергетику, Україна має гарантовану міжнародну фінансову підтримку партнерів і ресурс для стабільної роботи держави.

Програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років.

Вона передбачає продовження реформ, які забезпечили макроекономічну та фінансову стабільність у попередні роки.

Що важливо, нова програма співпраці з МВФ для України є якірною для всієї міжнародної фінансової підтримки, зокрема для отримання кредиту на 90 млрд євро від Європейського Союзу.

Окрім фінансування від ЄС, також йдеться про фінансування від країн G7, міжнародних фінансових інституцій, а також про зменшення боргових платежів за офіційним боргом завдяки механізму боргового полегшення. Партнери підтвердили продовження чинного мораторію на обслуговування офіційного боргу та готовність завершити реструктуризацію після стабілізації ситуації.

Дякую всій команді, яка працювала над підготовкою рішення: Президенту Володимиру Зеленському, уряду, Міністерству фінансів, Національному банку, нашому представнику у МВФ та всім міжнародним партнерам. Окрема вдячність керівництву Фонду за послідовну підтримку України та особисто Крісталіні Георгієвій, яка у січні була з візитом у Києві, – підкреслила очільниця уряду.

Тепер для порівняння – Норвегія надає Україні $9 млрд фінансування на цей рік