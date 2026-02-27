Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок оголосить про оновлення ядерної доктрини країни.

Про це повідомляє RFI Українською з посиланням на Reuters.

Макрон виключить можливість спільного контролю над французькою ядерною зброєю з боку Європи, але водночас пояснить, яку підтримку Париж може надати союзникам, занепокоєним надійністю ядерного захисту США за президентства Дональда Трампа.

«Ядерний розклад»

Попри той факт, що Франція і Велика Британія є ядерними державами, більшість європейських країн передусім все ж покладаються на США у стримуванні будь-якого потенційного противника. Це багаторічний стовп трансатлантичної безпеки.

Раніше цього місяця в Мюнхені канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін розпочав обговорення з Францією щодо можливого європейського ядерного стримування — того, що Макрон назвав «цілісним підходом до оборони і безпеки».

За даними видання, Франція витрачає приблизно 5,6 мільярда євро на рік на підтримку свого запасу із 290 боєзарядів морського та повітряного базування. Французський є четвертим за величиною арсеналом у світі.

«Для Європи, якщо ви справді хочете діяти самостійно… вам потрібно створювати власні ядерні можливості. Це коштує мільярди і мільярди євро», — заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте Європейському парламенту у січні.

За оцінками експертів, у межах ядерного стримування НАТО США розміщують загалом близько 100 ядерних бомб у Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. У разі конфлікту військово-повітряні сили цих неядерних країн застосовували б американські бомби відповідно до так званої доктрини «ядерного обміну».

Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі цього місяця заявив союзникам у Брюсселі, що Вашингтон і надалі поширюватиме своє ядерне стримування на Європу, навіть попри інвестиції понад трильйон доларів у модернізацію власного арсеналу.

Водночас французькі чиновники заявляють, що Париж не прагне замінити американську «парасольку» чи конкурувати з НАТО.

«Хоча основним завданням ядерних сил США є націлення на ядерні арсенали противника, їхні французькі та британські аналоги мають на меті завдати неприйнятної шкоди політичним, військовим та економічним центрам потенційних супротивників. Ця доктрина потребує значно меншої кількості боєголовок, щоб залишатися переконливою», — повідомляв Етьєн Маркюз із аналітичного центру FRS.

Розуміння французької доктрини

Французькі чиновники заявляють, що хочуть, аби європейці краще розуміли, що може і чого не може забезпечити французька доктрина. Водночас Париж непохитний у тому, що фінансування його стримування залишається виключно французькою відповідальністю, щоб гарантувати повний національний контроль.

Ключовим елементом французької позиції є «стратегічна неоднозначність» щодо того, коли може бути застосована ядерна зброя і де французькі життєво важливі інтереси перетинаються із ширшою європейською обороною.

Для деяких партнерів така непрозорість не є заспокійливою.

«Спершу ми хочемо побачити, що Франція може запропонувати… Йдеться не просто про наявність стримування. Йдеться про те, наскільки воно переконливе», — заявив високопоставлений дипломат зі Східної Європи.

Будь-яка розширена роль Франції також вимагатиме від Європи створення ракет великої дальності з радіусом понад 2000 км, спроможності, якої наразі немає.

Розробка тактичної ядерної зброї, призначеної для застосування на полі бою, на відміну від стратегічної зброї для ударів на великі відстані, вважається ще менш імовірною.

Чиновники зазначають, що це викликало б тривогу з огляду на Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який давно підтримують європейські уряди.

«Ми розуміємо, звідки походять ці дискусії. Вони випливають із того, що наш трансатлантичний альянс уже не той, що раніше. Моя особиста думка полягає в тому, що якщо у світі буде більше ядерної зброї, це не зробить його більш мирним», — заявила цього місяця у Брюсселі очільниця зовнішньої політики ЄС Кая Каллас.

Ядерна доктрина Макрона

Виступаючи на базі атомних підводних човнів Франції в Бретані, Макрон представить традиційне для кожного президентського терміну оновлення ядерної доктрини.

Французька позиція передбачає збереження мінімального, але переконливого арсеналу, здатного завдати втрат, достатніх для стримування будь-якого першого удару.

«Сам факт обговорення альтернатив уже надсилає сигнал Москві», — зазначив один із високопоставлених європейських чиновників.

Французькі посадовці не розкрили деталей напередодні виступу Макрона, але заявили, що стратегічне середовище радикально змінилося з часу його попередньої промови у 2020 році, зокрема через зростання російського арсеналу та посилення ядерної риторики після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Франція давно наголошує, що її життєво важливі інтереси мають європейський вимір. У 2020 році Макрон пішов далі, запросивши партнерів до стратегічного діалогу — кроку, який тоді не викликав великого ентузіазму.

Чиновники наголосили, що один принцип залишається незмінним: лише президент Франції може віддати наказ про ядерний удар.

«Так було і так залишиться», — заявив радник президента Франції.

