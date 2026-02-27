З 25 квітня 2026 року в Швейцарії набирає чинності повна заборона на купівлю та імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ).

Тим самим Федеральна рада (уряд) реалізує 19-й пакет санкцій Європейського союзу. Швейцарія не входить до ЄС, проте, як правило, приєднується до ключових санкційних рішень, що приймаються в Брюсселі щодо Москви.

Про це пише SWI, передає Інше ТВ.

Як повідомило уряд Швейцарії в середу, 25 лютого, для вже діючих довгострокових контрактів на поставку СПГ передбачений перехідний період до кінця 2026 року. Цей захід спрямований на скорочення доходів Росії від експорту викопного палива, які, за оцінкою влади країни, «значною мірою» використовуються для фінансування агресії проти України.

Крім того, уряд затвердив додаткові обмеження в енергетичному секторі та у фінансовій сфері. Зокрема, вводиться заборона на операції з певними криптоактивами, забезпеченими рублем. Згідно з офіційним повідомленням, нові положення набирають чинності в четвер, 26 лютого 2026 року.

