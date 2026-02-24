Генеральна асамблея ООН відхилила пропозицію США вилучити з проєкту резолюції щодо підтримки миру в Україні пункти про територіальну цілісність та необхідність досягнення справедливого миру.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, делегація США запропонувала вилучити ці пункти перед голосуванням за резолюцію «Підтримка тривалого миру в Україні».

Проти американської пропозиції проголосували 69 країн, за – 11, утрималися – 62.

Як зазначила заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца, виступаючи перед голосуванням за пропозицію США, «проєкт резолюції, представлений Україною, є чітким, лаконічним, містить узгоджені формулювання й відображає основні принципи міжнародного права, включаючи Статут ООН».

Положення, проти яких виступають Сполучені Штати, «стосуються принципів суверенітету і територіальної цілісності держав-членів, включаючи Україну», сказала вона.

Послаблення або вилучення цього формулювання стало б дуже небезпечним сигналом про те, що ці фундаментальні принципи підлягають обговоренню, пояснила заступниця міністра. Крім того, заклик до встановлення всеосяжного, справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права був раніше підтриманий більш як 141 державою-членом ООН, додала вона.

З підтримкою української позиції також виступив постпред Франції Жером Боннафонт.

Нагадаємо, Генасамблея ООН підтримала резолюцію про тривалий мир в Україні. Проти 12 країн