У Снігурівці відбулася урочиста церемонія погашення поштової марки «Мечем і волею», випущеної до річниці великої війни та в пам’ять про боротьбу, яка триває з 2014 року.

Про це повідомив начальник Снігурівської МВА Іван Кухта, передає Інше ТВ.

«Представники “Укрпошти” завітали до нас невипадково. Адже саме оборона Снігурівщини в 2022 році, партизанський рух на її території та визволення нашого краю увійшли в історію як період масового героїзму військових і цивільних.

Своїм прикладом ми показали, що з ворогом треба боротися і можна його перемагати. Честь і шана нашим героям, всім тим хто поліг в боях, хто зараз зі зброєю в руках, тим хто відновлює життя рідного краю», – зазначив Іван Кухта.

У спецпогашенні поштової марки взяв участь директор з розвитку мережі Миколаївського та Херсонського регіонів АТ «Укрпошта» Володимир Очеретнюк, який відзначив, що випуск марки – це наше спільне «дякую» ЗСУ, рятувальникам, волонтерам, лікарям та кожному українцю – за світло навіть у найтемніші часи.

Поштовий блок «Мечем і волею» покликаний зафіксувати пам’ять про час повномасштабної війни та щоденний спротив українців. В його основі – роботи художника Олега Шупляка із серії «Велика битва України з Мордором». У 2022 році автор переосмислив повномасштабне вторгнення мовою символів, зобразивши Україну як світлу силу, що протистоїть імперському злу.

«Тепер один з таких конвертів буде зберігатися в Снігурівці. Наш опір – це не лише бій за життя та свободу країни. Це боротьба за власний голос у світі, за європейські цінності, за повернення кожного клаптика рідної землі, зрошуваного кров’ю українських Героїв», – додав Іван Кухта.

