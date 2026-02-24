Російські шпигуни, ймовірно, скуповують об’єкти нерухомості поблизу військових і цивільних об’єктів щонайменше у десятку європейських країн.

Про це повідомило The Telegraph з посиланням на розвідку, передає Ліга.

Видання називає такі об’єкти “троянськими кіньми”, з яких держава-агресор може планувати скоординовані диверсії по всій Європі. Чинні та колишні офіцери трьох європейських розвідувальних служб розповіли The Telegraph про побоювання, що Росія вже могла розмістити на деяких із цих об’єктів вибухівку, дрони, зброю та агентів під прикриттям, готових до активації.

Представники розвідки вважають, що РФ замість відкритого нападу може здійснювати акти диверсії, спрямовані на транспорт, зв’язок і енергетичні мережі, щоб ускладнити застосування НАТО статті 5 про колективну оборону.

“Критична національна інфраструктура надзвичайно вразлива до зловмисної діяльності держав. Дозволяти громадянам Росії майже безперешкодно інвестувати у стратегічну нерухомість – це серйозний канал загрози, який потребує негайного реагування”, – сказав один зі співрозмовників видання.

Деякі експерти та політики побоюються, що Росія могла або прагне придбати віддалені об’єкти з видом на базу підводних човнів Trident на заході Шотландії або на точки виходу підводних кабелів на Шетландських островах чи будинки навколо авіабази RAF Akrotiri на Кіпрі.

Занепокоєння також викликало придбання нерухомості російською православною церквою. У Норвегії молитовний дім Søreide з видом на військово-морську базу Haakonsvern у Бергені російська православна громада придбала у 2017 році. Тоді посадовці попереджали, що з цього місця росіяни могли перешкоджати сигналам, керувати дронами та розміщувати осіб для картографування території.

У 2023 році поблизу стратегічно важливого аеропорту у шведському місті Вестерос збудували церкву, що охороняється службовими собаками й оточена парканом і камерами. Священник, який опікувався нею, отримав медаль від російської служби зовнішньої розвідки.

Крім того, європейська розвідка зафіксувала пов’язані з РФ придбання нерухомості поблизу військово-морських баз і стратегічних водних шляхів на Сицилії, Криті та в материковій Греції, а також поряд із чутливими об’єктами в Лондоні, Парижі й Женеві.

Зокрема, за словами представників розвідки, російські оперативники використовували об’єкти нерухомості поблизу федерального інституту хімічного захисту, який розслідував отруєння в Солсбері, для перехоплення Wi-Fi-мереж і відстеження експертів з озброєнь. Відомо і про різке зростання придбань росіянами нерухомості в селах поблизу Великого адронного колайдера неподалік Женеви, що викликає побоювання можливої диверсії ліній електропередач і кабелів передачі даних.

Подібну діяльність спостерігають також з боку Китаю, але вона спрямована на довгострокове стеження, тоді як російська більш небезпечна”, оскільки Москва готується не лише шпигувати, але й, імовірно, проводити диверсії, зазначило видання.

