Львівське райуправління поліції заочно повідомило підозру громадянину Денису Ніколаєву в причетності до крадіжки коштів з банківських рахунків компаній Зіновія Козицького.

Підозру оприлюднили на сайті Офісу генпрокурора, повідомляє Судовий репортер.

12 листопда 2025 року до поліції надійшла заява, що невідомі особи втрутилися у систему дистанційного банківського обслуговування «клієнт-банк» і зробили платежі з рахунків ТОВ «Західнадрасервіс» на 78,5 млн гривень і з рахунків ТОВ «Енергопарк «Яворів» на суму близько 48,7 млн гривень.

Поліція заочно повідомила підозру Денису Ніколаєву, 2004 р.н. Він уродженець Хмельницького, зареєстрований в окупованому Донецьку і місце перебування його зараз невстановлене.

За даними слідства, Ніколаєв розповсюдив архів «Документи.zip», при запуску якого на компʼютері встановлювалося шкідливе програмне забезпечення. Це дало можливість втрутитися в систему керування рахунком і здійснити платежі від імені компаній.

Під час досудового розслідування встановлено, що під час кібератаки із заволодіння коштами було використано 11 банківських установ, 7 рахунків юридичних компаній, 68 розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців та 100 карточних рахунків відкритих на фінансових мулів («дропів»). Фінансові мули (або «дропи») — це люди, які за винагороду перекидають через свої картки незаконно здобуті кошти, допомагаючи шахраям «відмивати» гроші.

Згідно з текстом підозри, Ніколаєв із викрадених коштів легалізував 104 мільйони гривень, спрямувавши їх на рахунки підконтрольних йому організацій і фізосіб. Підозрюваний домовився про придбання автомобілів Cadillac ats та BMW 320 і перерахував за них близько мільйона гривень.

Зіновій Козицький — засновник групи компаній «Західнадрасервіс», що є найбільшим приватним видобувачем нафти та газу в західній Україні. Син підприємця Максим Козицький з лютого 2020 року є головою Львівської обласної державної адміністрації.