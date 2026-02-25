Про таку тенденцію – атакувати Україну “свіжими” балістичними ракетами – повідомив радник міністра оборони Сергій Флеш.

-Одна з наших основних проблем – це балістика ворога. Напевно, ні для кого не секрет, що проти балістики працює тільки «Петріот». У свою чергу, «Петріот» має певний відсоток ефективності та алгоритми роботи (на одну ціль може витрачатися кілька ракет).

Коли ми говоримо про довгострокову війну на виснаження, то в площині проблем балістики це виглядає як протистояння російського виробництва і світової допомоги Україні в області постачання нам ракет для Петріот. Вся балістика, яка до нас прилітає, зроблена в кінці 2025- початку 2026 року, тобто нас атакують фактично ракетами з заводу. Іскандер робиться на 90% з російських комплектуючих і роблять їх 60 одиниць на місяць. Є й інші ракети C300/400.

Чи можемо ми розраховувати, що нам постійно та долго будуть поставляти ракети проти балістики? Мабуть, ні. Світові військові ресурси не безмежні.

Який вихід, запитаєте Ви? Він комплексний. Починаючи від участі нашої країни в розробках протибалістичних систем (як своїх, так і спільних з іншими країнами) і закінчуючи необхідністю укриття і захисту всіх наших ключових об’єктів, як військових, так і цивільних. Будь-яка наша ТЕЦ або підстанція 750 повинні витримувати удари ракет.

Ну звичайно, війна це ще й економіка. Виробництво балістики досить дорогий процес, чим менше у противника буде фінансових ресурсів, тим менше вони вироблять ракет, – зазначив Флеш.