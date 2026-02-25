На засідання Радбезу ООН, присвяченій 4 річниці війни РФ проти України постпред РФ Небензя заявив, що він українець. Сказав він це російською мовою, мабуть, так хотів справити враження на українську делегацію, бо стверджував, що він більший українець ніж вони – усвоєму розумінні.

-Если формально, я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают, ее трудно найти даже “на” Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец щирый украинец. Да и мать тоже. Из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Для нас нет разницы, мы все одни, — постпред рф Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по войне россии против Украины в связи с четвертой годовщиной вторжения заявил, что он украинец.

Миллионы украинцев в россии, миллионы русских “на” Украине и в Белоруссии тоже.

Вы сами это прекрасно знаете. И дело не в этом. Национальность у нас общая, вот веры разные. Из Киевской Руси, которую вы продали за 30 серебряников.

В Великую Отечественную войну мой отец, украинец, пошел воевать из Ленинграда за свою страну, за свое Отечество. Приписал себе год, чтобы его взяли добровольцем. Так с этим приписанным годом и прожил всю жизнь. Тогда у нас было общее отечество. А во что вы нынешнее свое превратили? Это не понимает и не может понять почти никто из сидящих в этом зале. Тогда мы вместе воевали с нацистами. А сейчас воюем одни, без вас.

Без тех, кого вы превратили в нацистов, — за народ Украины, чтобы они не стали такими же. Да, это продолжается четыре года. Да, меня не радует, что гибнут люди. Но если надо, будет продолжаться столько, сколько нужно, чтобы этих людей вы больше не зомбировали.

Созванные европейскими членами СБ заседания не имеют никакого отношения ни к поддержанию международного мира и безопасности, ни к упомянутой в вопросе заботе о гражданстве населения Украины. Европейские страны, очевидно, не настроены на поддержку текущих трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения “украинского кризиса”, не интересует их и будущее украинского народа, – цитує Небензю Zn.ua.

Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца на засіданні Радбезу ООН відреагувала на заяву Небензі:

-По-перше, пане Нєбєнзя, ви не українець — не вдавайте, що ви ним є. По-друге, ми ніколи не будемо єдиною нацією з росією. Україна — демократична, вільна європейська держава, тоді як росія — диктаторська держава, яка розв’язала агресію і несе тероризм, воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

І по-третє, увесь виступ пана Нєбєнзі — це наочний приклад маніпуляцій, дезінформації та російської пропаганди, – зазначила Беца.