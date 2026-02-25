Президент США Дональд Трамп під час свого першого за другий строк щорічного послання про становище країни заявив, що Сполучені Штати “працюють дуже важко”, щоб завершити війну Росії проти України. За його словами, під час бойових дій щомісяця гине 25 тисяч військових.

“Ми працюємо дуже важко, щоб закінчити дев’яту війну — вбивства й різанину між Україною та Росією. 25 тисяч солдатів гине щомісяця. Вдумайтесь у це. Ця війна ніколи б не трапилася, якби я був президентом. Як президент, я буду встановлювати мир усюди, де зможу. Але я ніколи не втрачатиму шансу відповісти на загрозу США там, де ми зобов’язані це зробити. Саме тому нещодавно американські військові знищили ядерну програму Ірану під час операції “Midnight Hammer”, — заявив Трамп у своїй промові, і це було все, що він сказав про Україну в день 4-ї річниці напалу РФ.

Основне з виступу:

-Ми маємо намір встановити домінуюче становище в Західній півкулі.

– Наша країна повернулася — більша, краща, багатша і сильніша, ніж будь-коли раніше.

– Наші вороги налякані. Наші збройні сили та поліція повністю укомплектовані, і Америку знову поважають — можливо, як ніколи раніше.

– Сьогодні я офіційно оголошую війну шахрайству з державними коштами, яку очолюватиме наш видатний віцепрезидент Джей Ді Венс.

– Штати отримали від Венесуели вже більше 80 мільйонів барелів нафти.

– Завдяки нашій новій військовій кампанії ми зупинили рекордні обсяги наркотиків, що надходять до нашої країни, і практично повністю припинили їх ввезення по воді або морю.

– Багато, якщо не більшість, нелегальних іммігрантів не розмовляють англійською і не вміють читати навіть найелементарніші дорожні знаки… Тому сьогодні ввечері я закликаю Конгрес прийняти те, що ми назвемо «Законом Даліли», — який забороняє будь-якому штату видавати комерційні водійські права нелегальним іммігрантам.

– Іран працює над створенням ракет, які незабаром досягнуть Сполучених Штатів Америки. Вони хочуть укласти угоду, але поки ми не почули заповітних слів, що вони ніколи не матимуть ядерної зброї.

– Іранський режим вбив щонайменше 32 000 протестувальників, 32 000 протестувальників у своїй власній країні.

– Демократи божевільні. Їм має бути соромно.

А ні, він ще згадав про вбивство української біженки – мати вбитої Ірини Заруцької для цього запросили до Конгресу. Трамп пообіцяв їй справедливість і звинуватив у всьому демократів.

– Ніхто ніколи цього не забуде. У тому поїзді були люди. Ніхто ніколи не забуде вираз жаху на обличчі Ірини, коли вона в останні секунди свого життя подивилася на свого нападника. Вона загинула миттєво. Вона втекла від жорстокої війни лише для того, щоб бути вбитою закоренілим злочинцем, якого випустили на волю, щоб убивати в Америці — він потрапив сюди через відкриті кордони. Пані Заруцька, сьогодні ввечері я обіцяю вам: ми забезпечимо справедливість для вашої чудової доньки Ірини.

Шоу повинно продовжуватись…