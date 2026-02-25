Єврокомісія виділяє Україні додаткові 100 млн євро на нагальну підтримку енергосистеми і готує окремий зимовий план на 2026–2027 роки обсягом у 920 млн.

Про це заявила Урсула фон дер Ляєн під час візиту в Київ, передає Ми- Україна.

Вона нагадала, що за останні чотири роки ЄК надала Україні вже понад 2 млрд євро енергетичної підтримки.

“Ми надали понад 11 000 генераторів, величезна кількість була надана в січні, але звичайно ми будемо рухатись далі. І саме тому ми маємо новий пакет 100 мільйонів євро на нагальну підтримку для того, щоб забезпечити те, що потрібно. Вже цей пакет у 100 мільйонів євро можна одразу інвестувати – товари є на ринку і ми допомагали вам протягом цієї зими. Будемо готуватися вже до нової зимової системи”, – зазначила фон дер Ляєн.

Президентка ЄК повідомила про новий план зимовий на 2026-2027 рік, який міститиме 920 мільйонів євро на стабілізацію української енергосистеми.

“Він забезпечить стабільне надходження електроенергії по всій країні. Сприятиме децентралізації генерації з ВДЕ. Звичайно, він включатиме ремонт та модернізацію електромережі, а також ТЕЦ”, – пояснила фон дер Ляєн.

Для координації допомоги у березні відбудеться спеціальна зустріч у форматі “енергетичного Рамштайну”. У ній візьмуть участь єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен і голова Міненерго Денис Шмигаль. Мета – узгодити постачання ресурсів і забезпечити гнучку взаємодію між ЄС та Україною, щоб Київ отримав саме ті матеріали та обладнання, яких потребує.

