Сьогодні набувають чинності глобальні тарифи США на світовий імпорт за ставкою 10 %, попри анонс президента Дональда Трампа встановити їх на рівні 15 %, передає NBC. За декілька годин до набрання чинності тарифу Митна і прикордонна служба США розіслала сповіщення імпортерам про ставку 10 %, що застосовуватиметься до кожної країни протягом 150 днів, якщо не передбачено спеціального звільнення, пише ЛБ.

Посадовець Білого дому в коментарі журналістам підтвердив, що це сповіщення є коректним. Глобальний тариф розпочнеться з 10%, сказав він, але адміністрація працює над його підвищенням до 15% окремим указом, який має підписати Трамп.

Дональд Трампа оголосив про застосування десятивідсоткових тарифів у п’ятницю, після рішення Верховного суду скасувати більшу частину тарифної програми.

Перше оголошення було саме про 10 % фіксованого тарифу, але наступного дня він написав у соцмережі Truth про те, що підвищить відсоток світового тарифу до “повністю дозволеного та юридично перевіреного рівня 15 %”.