Застрелений охороною президента Дональда Трампа порушник виявився художником, який розчарувався у політиці Трампа.

За інформацією The New York Post, це 21-річний Остін Такер Мартін. У його соцмережах журналісти виявили багато малюнків із зображеннями гольф-полів регіону Сендхіллс.

Повідомляється, що Мартін був християнином і прихильником Трампа. Однак розчарувався у 47-му президенті США через ситуацію в економіці та скандал навколо файлів Епштейна.

Чоловік вважав, що Трамп не виконав свої передвиборчі обіцянки покращити стан економіки США, а також приховує правду в справі Епштейна, щоб захистити важливих осіб.

Близькі убитого: Він любив малювати пейзажі у гольф-клубах

Мартін був “дуже тихий” і недосвідчений у поводженні зі зброєю, при цьому він любив малювати в гольф-клубах і працював в одному з них, розповів ABC News його двоюрідний брат Брейден Філдс. За його словами, Мартін регулярно публікував фотографії та малюнки полів для гольфу в соцмережах, а 2025-го заснував компанію, що спеціалізується на таких роботах на замовлення.

Філдс також наголосив, що його родич не цікавився зброєю. “Ми брали його постріляти, але він навіть не торкався зброї. Єдине, що він використав, – це пневматична рушниця”, – сказав він.

У суботу, 21 лютого, сім’я Мартіна повідомила про його зникнення.

Згідно з повідомленням Секретної служби, яка займається охороною американських президентів, о 1:30 неділі Остіна застрелили після проникнення на територію маєтку Трампа Мар-а-Лаго у Флориді. При собі він мав рушницю та каністру з пальним.

