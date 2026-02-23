У Лондоні відбулась 79 церемонія нагородження Британською академії телебачення і кіномистецтва BAFTA. Головним тріумфатором став фільм американського режисера Пола Томаса Андресона Одна битва за іншою. Про це пише Кореспондент.
Стрічка, головні ролі в якій виконали Леонардо Ді Капріо, Шон Пенн і Бенісіо дель Торо, перемогда у шести категорях, еред яких Найкращий фільм, Найкращий режисер і Найкращий адаптований сценарій.
Повний список переможців BAFTA-2026
- Найкращий фільм – Одна битва за іншою
- Найкращий режисер – Пол Томас Андерсон, Одна битва за іншою
- Найкраща акторка – Джессі Баклі, Гамнет
- Найкращий актор – Роберт Арамайо, Я сварюся
- Найкраща акторка другого плану – Вунмі Мосаку, Грішники
- Найкращий актор другого плану – Шон Пенн, Одна битва за іншою
- Найкращий документальний фільм – Містер Ніхто проти Путіна
- Найкращий фільм не англійською мовою – Сентиментальна цінність, Йоахім Трієр
- Найкращий оригінальний сценарій – Грішники, Раян Куглер
- Найкращий адаптований сценарій – Одна битва за іншою, Пол Томас Андерсон
- Найкращий британський фільм – Гамнет, Хлоя Джао
- Найкращий дебют британського сценариста, режисера або продюсера — Тінь мого батька
- Найкращий дитячий та сімейний фільм – Бунг
- Найкращий анімаційний фільм – Зоотрополіс 2
- Найкращий дизайн костюмів – Франкенштейн
- Найкращі спеціальні візуальні ефекти – Аватар: Вогонь і попіл
- Найкращий кастинг – Я сварюся
- Найкраща операторська робота – Одна битва за іншою
- Найкращий монтаж – Одна битва за іншою
- Найкращий макіяж та зачіски – Франкенштейн
- Оригінальна музика – Грішники, Людвиг Йоранссон
- Найкращий продакшн дизайн – Франкенштейн
- Найкращий звук – F1. Фільм
- Найкращий британський короткометражний анімаційний фільм – Двоє чорних хлопців у раю
- Найкращий британський короткометражний фільм – Це ендометріоз
- Зірка, що сходить – Роберт Арамайо.