У Лондоні відбулась 79 церемонія нагородження Британською академії телебачення і кіномистецтва BAFTA. Головним тріумфатором став фільм американського режисера Пола Томаса Андресона Одна битва за іншою. Про це пише Кореспондент.

Стрічка, головні ролі в якій виконали Леонардо Ді Капріо, Шон Пенн і Бенісіо дель Торо, перемогда у шести категорях, еред яких Найкращий фільм, Найкращий режисер і Найкращий адаптований сценарій.

Повний список переможців BAFTA-2026