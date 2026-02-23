Єврокомісія вимагає від США неухильного дотримання торгової угоди та відмови від підвищення мит на європейські товари після рішення американського Верховного суду. Про це йдеться в офіційній заяві ЄК, пише Кореспондент.

У Брюсселі підкреслили, що Вашингтон повинен надати “повну ясність” щодо своїх подальших кроків.

“Поточна ситуація не сприяє забезпеченню “справедливої, збалансованої та взаємовигідної” трансатлантичної торгівлі та інвестицій, як це було погоджено обома сторонами та викладено у Спільній заяві ЄС-США від серпня 2025 року”, – підкреслили в ЄК.

Там наполягають, що європейський експорт повинен і надалі підпадати під дію пільгового режиму без непередбачуваних тарифних стрибків.

“Товари ЄС повинні й надалі користуватися найконкурентнішим режимом, без підвищення тарифів понад чітку та всеохоплюючу стелю, узгоджену раніше”, – заявили в Брюселі і додали, що “угода є угода”.