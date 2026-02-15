Колишній президент США Барак Обама прокоментував відео, яку опублікував Дональд Трамп, і назвав це наслідком того, що в сучасній політиці США немає більше сорому і пристойності.

Про це він сказав під час подкасту з ліберальним блогером Браяном Тайлером Коеном.

Образливе відео містило кліп, у якому Обама та його дружина Мішель зображені мавпами, що викликало широку критику з боку демократів та республіканців.

Білий дім спочатку захищав відео, називаючи негативну реакцію «фальшивим обуренням». Пізніше звинуватили у дописі співробітника, і його видалили.

Коли Коен нагадав про відео з мавпами, Обама сказав, що «більшість американців вважає таку поведінку глибоко тривожною». Однак «сорому» і «пристойності», якими колись буцімто керувалися державні службовці, тепер немає, вважає експрезидент.

«У соціальних мережах та на телебаченні відбувається таке собі клоунське шоу. І правда в тому, що, здається, немає жодного сорому щодо цього серед людей, які раніше вважали, що потрібно мати певний порядок, почуття пристойності та поваги до посади, чи не так?» — сказав він.

Але, сказав Обама, під час подорожей США він зустрів людей, які «досі вірять у порядність, ввічливість, доброту».

«Це втрачено».

У своїй відповіді він не згадав ім’я Трампа.

Під час інтерв’ю Обама розповів про низку питань. Він похвалив протестувальників, які мирно організувалися проти імміграційних операцій, обговорив перерозподіл виборчих округів та розповів про свою президентську бібліотеку, яка має відкритися в Чикаго наступного року, а також відповів на питання про інопланетян.

На запитання про існування позаземного життя, 44-й президент США відповів, що прибульці справді існують, але власними очима він не бачив жодного з них.

“Вони — справжні, але я жодного з них не бачив. І їх не тримають у цій…”, — сказав експрезидент США, коли журналіст додав: Зоні 51?”.

Колишній очільник Білого Дому підтвердив слова Коена, додавши деяких подробиць про цей обговорюваний об’єкт серед конспірологів. За словами Обами, це місце не має підземних тунелів чи сховищ, де тримають представників позаземних цивілізацій.

“Так, у Зоні 51. Там немає ніяких підземних сховищ, якщо тільки не існує грандіозна змова і це приховують навіть від президента Сполучених Штатів”.

Обама стверджує, що перше, чим він поцікавився, як став главою держави, це питання про існування інопланетян.

