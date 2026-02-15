Армія США захопила нафтовий танкер Veronica III в Індійському океані після розслідування судна від Карибського моря, повідомляє Пентагон.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



The vessel tried to defy President Trump's… — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) February 15, 2026

Згідно з даними MarineTraffic, нафтовий танкер Veronica III ходить під флагом Панами.

Американські військові заявили, що Вероніка III потрапила в санкційний список за перевезення іранської нафти.

Як повідомляє ресурс Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на танкер Veronica III були 03 грудня 2024 року США були застосовані санкції за перевезення іранської та венесуельської нафти та нафтопродуктів. Танкер афілійований з компанією Shanghai Future Ship Management Co Ltd (КНР)

Як повідомлялось, 9 лютого збройні сили Сполучених Штатів провели перевірку, морську блокаду та абордаж нафтоналивного судна Aquila II, ймовірно, залученого до “тіньового флоту” РФ.