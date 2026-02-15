Колишня державна секретарка Сполучених Штатів, представниця демократів та кандидатка у президенти США у 2016 році Гілларі Клінтон вважає, що чинна адміністрація Білого дому хоче змусити Україну капітулювати перед Росією.

Позицію Вашингтону вона назвала “ганебною”, пише “Укрінформ”.

“Я вважаю, що позиція адміністрації Трампа щодо України є ганебною… Спроба змусити Україну погодитися на угоду про капітуляцію з Путіним — це ганьба. Думаю, зусилля, які Путін і Трамп докладають, щоб отримати вигоду зі страждань і смертей українського народу, є історичною помилкою і корупцією найвищого ступеня”, — сказала Клінтон під час панельної дискусії в рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

“Я переконана: Україна воює на передовій за нашу демократію і за цінності свободи цивілізованого світу. Вона втрачає тисячі людей, її країну нищать через одержимість однієї людини підкорити її собі.

І, на мою думку, Трамп або не розуміє масштабу цих страждань, або вони його просто не хвилюють. Ось що я думаю. Він зрадив Захід. Він зрадив людські цінності. Він знехтував Статутом НАТО, Атлантичною хартією та Загальною декларацією прав людини.

Усім тим, що роками вибудовували, намагаючись знайти спосіб стримувати тих, хто прагне безконтрольної влади.

І ніхто з нас у цій залі — зокрема й ми на цій панелі — не погодився б жити за режиму, настільки безконтрольного, що він може діяти безкарно, як це робить путін.

І водночас саме на таку модель рівняється Трамп”.

Клінтон також підтримала ідею передачі Україні крилатих ракет “Томагавк”, аби посилити позицію Києва на переговорах.

«Саме тоді вони почали замислюватися про переговори, коли Україна змогла досягати цілей всередині Росії і завдавати достатнього болю», хоча самих втрат військових для Путіна недостатньо, зауважила Клінтон. На її переконання, слід «завдати болю нафтопереробним заводам, ракетним полігонам – болю, який насправді створить умови для більш ефективних переговорів».