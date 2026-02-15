Відомий український співак MELOVIN та його наречений парамедик ЗСУ Петро Злотя розійшлись.

Про це артист повідомив в Threads у День всіх закоханих.

“Ми розійшлися. Дякую за досвід. Прошу медіа утриматись від допитів. Задля мого спокою та спокою Петра – я нічого не коментуватиму. З днем Святого Валентина усіх!”, – написав MELOVIN, опублікувавши фото, на якому тримає у руці обручку.

MELOVIN розійшовся з нареченим Петром. Фото: Instagram/melovin_official

А от парамедик Петро Злотя у соцмережі написав, що постійно почувався винним в їхніх стосунках.

«Все моє дитинство робили так, щоб я відчував провину й потім вони тягнули мене за ниточки, коли їм вигідно. Бо знають, що Петро добрий і пробачить. Потім я почав будувати такі ж стосунки, в яких я почувався винним. І знаєте, дякую за досвід, ідіть на**й… Скільки разів я міг закінчити це життя, але не здавався. У школі наді мною сміялися, бо поруч не було батьків. Мама працювала, як кінь, але це не знімає з неї відповідальності. У 12 років мене зґвалтував нетверезий чоловік. Після того я навчився це приховувати. Мені близькі родичі бажають смерті. І я це прийняв», — зазначив військовий.

Петро додав, що варто завжди в житті в першу чергу обирати себе, а кохання має бути доповненням.

Зараз обидва видалили спільні фото з Instagram.

Тоді співак вперше показав свого нареченого та момент освідчення. Зокрема, як його партнер у військовій формі став на одне коліно у центрі Києва та простягнув каблучку, подарувавши величезний букет троянд. MELOVIN у дописі зазначив, що відповів згодою. На фото помітно, як своє рішення пара закріпила поцілунком.

MELOVIN і його наречений / © instagram.com/melovin_official

«На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав „так“. ЛГБТ-люди — не ідеологія. Не організація. Вони — наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті», — зворушив артист.

Обранець співака санітарний інструктор, бойовий медик та військовий кухар на псевдо “Матадор”.

Як повідомляли Українські Новини, у січні MELOVIN несподівано заявив про намір завершити музичну кар’єру. За словами виконавця, остаточно він планує піти зі сцени у 2027 році. MELOVIN пояснив, що останнім часом відчуває, ніби живе швидше за себе, а зміни у внутрішньому стані змушують переглянути пріоритети.