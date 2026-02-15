Міжнародна група вчених представила амбітний і водночас суперечливий проєкт із порятунку льодовика Туейтса в Антарктиді, відомого як «Льодовик Судного дня».

Про це пише «NV».

План передбачає будівництво колосальної підводної стіни — «морської завіси» — довжиною 80 кілометрів і висотою 150 метрів. Ця конструкція має бути закріплена на морському дні на глибині близько 650 метрів, щоб перекрити доступ теплих океанічних течій до основи льодовика.

Льодовик Туейтса за розмірами дорівнює площі Великої Британії та містить такий обсяг прісної води, якого достатньо для підвищення рівня світового океану на 65 сантиметрів. Наразі його танення вже забезпечує 4% щорічного глобального зростання рівня моря. Дослідники побоюються, що повне танення льодовика не лише спричинить катастрофічне затоплення узбереж, а й дестабілізує весь антарктичний крижаний щит, що в перспективі призведе до підняття рівня води на кілька метрів.

Технічне рішення проєкту полягає у використанні армованої натяжної тканини, що підтримуватиметься плавучими елементами та кріпитиметься до дна важким фундаментом. Це дозволить утримувати холодну воду біля льоду та відштовхувати теплі маси, що руйнують льодовик знизу. Попереднє моделювання, проведене у 2024 році, показало, що такий підхід може сповільнити танення льоду в 10 разів. Для перевірки теорії на практиці вчені планують встановити тестову секцію довжиною 150 метрів у фьорді Рамфьорден у Норвегії.

Вартість реалізації «Завіси морського дна» оцінюється у понад 80 мільярдів доларів США. Попри астрономічну суму, автори проєкту наголошують, що ці витрати є мізерними порівняно з трильйонами доларів збитків, яких завдасть масштабне затоплення прибережних міст. На думку гляціологів, якщо одна цілеспрямована міра може запобігти глобальній катастрофі, людство зобов’язане вивчити цю можливість.

Водночас проєкт викликає гостру критику. Опоненти з Університету Монаша зазначають, що будівництво подібного масштабу може завдати невідворотньої шкоди полярній екосистемі та відвернути увагу від основної проблеми — необхідності скорочення викидів парникових газів. Крім того, скептики сумніваються, що стіну вдасться звести достатньо швидко, щоб встигнути до прогнозованого обвалення льодовика, яке може статися вже протягом найближчих десятиліть.

