Новий закон Ізраїля щодо Західного берега річки Йордан засудили ООН, вісім арабських держав, Європейський Союз, Велика Британія і навіть Сполучені Штати, найбільший союзник Ізраїлю.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Новий закон скасовує заборону на купівлю землі євреями на палестинських територіях. Дозволи на будівництво видаватиме не палестинська влада, а Ізраїль. Ця фактична анексія Західного берега річки Йордан, що суперечить міжнародному праву.

Це підтверджує уряд Беньяміна Нетаньяху. «Мета — поховати ідею палестинської держави», — визнав міністр фінансів Бецалель Смотрич.

Єврейські поселення, побудовані на палестинській землі, є незаконними згідно з міжнародним правом. У 2021 році спеціальний посланець ООН з питань палестинських територій навіть заявив, що вони є воєнним злочином. Однак ізраїльська влада та військові підтримують поселення, дозволяючи дедалі жорстокіше поводитися з палестинцями, вимушеними залишити свої домівки.

За даними ООН, торік поселення на Західному березі річки Йордан розширювалися найшвидшими темпами з початку моніторингу.

У середу, 11 лютого, прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Очікується, що вони обговорять Іран; незрозуміло, чи буде порушуватися питання нового закону щодо Західного берега річки Йордан.

Як повідомляло Інше ТВ, Ізраїль заявив США, що готовий сам вдарити по Ірану