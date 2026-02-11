Нідерландський виробник пива Heineken має намір скоротити до 6000 робочих місць через зменшення попиту на цей напій, пише ЛБ.

В компанії заявили, щопідвищення продуктивності дозволить заощадити кошти та скоротити кількість персоналу в усьому світі на 5000-6000 протягом наступних двох років. Обсяг скорочень становить майже 7% від 87 000 співробітників в усьому світі.

Фінансовий директор Гарольд ван ден Брук розповів, що деякі скорочення будуть зосереджені в Європі або на непріоритетних ринках.

Heineken також очікує повільнішого зростання прибутку у 2026 році на рівні від 2% до 6%, порівняно зі зростанням від 4% до 8% на 2025 рік.