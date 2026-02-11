Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Південно-Західного округу проведено обстеження територій, що зазнали пошкоджень унаслідок влучання ворожих боєприпасів, їх уламків та БпЛА у 2025 році у Миколаєві.

Як повідомили в ДЕІ Південно-Західного округу, встановлено факти засмічення земельних ділянок на об’єктах медичної інфраструктури, зокрема на територіях чотирьох міських поліклінік. За результатами обстеження визначено, що загальна площа засміченої земельної ділянки становить 76,2 кв. м, а загальний об’єм утворених відходів — 10,75 куб. м.

Інспекторами здійснено розрахунок розміру шкоди, завданої довкіллю внаслідок засмічення земель. Загальна сума збитків склала понад 1, 6 млн грн.

Зібрані матеріали та результати розрахунків передано для подальшого включення до відповідних реєстрів збитків, спричинених збройною агресією.

Фіксація та документування екологічних наслідків воєнних дій залишаються одним із пріоритетних напрямів роботи Інспекції.

Як повідомляло Інше ТВ, Шкода земельним ресурсам внаслідок ракетного удару по Миколаєву перевищила 4,4 млрд.грн.