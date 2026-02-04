Фахівцями Державної екологічної інспекції проведено розрахунок шкоди, завданої засміченням земельних ресурсів у Миколаєві внаслідок ворожого обстрілу.

Забруднення зафіксовано 21.01.2025 року на земельній ділянці комунального підприємства у результаті влучання боєприпасів та їх уламків, інформує Держекоінспеція Південно-Західного округу.

За підсумками розрахунків площа засмічених земель склала 43 143 кв. м; об’єм утворених відходів — 6,75 куб. м;

Загальний розмір шкоди, заподіяної державі, становить 4 467 533 150 гривень.

Фіксація та розрахунок таких збитків є важливою частиною системної роботи з документування екологічних наслідків збройної агресії та формування підстав для подальшого відшкодування.

