Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров.

-Після тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі переговорний процес сьогодні продовжився у форматі роботи в групах.

Разом зі мною українська делегація працювала у складі Кирила Буданова, Давида Арахамії, Сергія Кислиці, Андрія Гнатова, Вадима Скібіцького та Олександра Бевза.

З американського боку участь у консультаціях взяли Стів Віткофф, Джаред Кушнер і Джош Груенбаум, а також Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Російська сторона була представлена на високому військовому рівні.

Робота була змістовною та продуктивною, з орієнтацією на конкретні кроки і практичні рішення.

Готуємо доповідь Президенту Володимиру Зеленському.