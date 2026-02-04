Торік Державна податкова служба в межах боротьби з тіньовим ринком пального застосувала понад 463 млн грн штрафів і припинила дію майже 900 ліцензій.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook в. о. Голови ДПС Леся Карнаух.

«Тіньовий ринок пального – це не дрібне порушення. Це про значні втрати бюджету, менше ресурсу для фінансування оборони, відновлення та соціальних виплат. Завадити цьому можуть лише системні, а не точкові заходи. І це не про тиск на бізнес. А про чесні та прозорі правила роботи всіх учасників ринку та захист інтересів кожного споживача», – зазначила вона.

Основні підсумки за 2025 рік:

– провели 6 015 фактичних перевірок

– виявили 5 349 порушень

– застосували штрафи на 463,7 млн грн

– припинено дію 886 ліцензій

– з незаконного обігу вилучено пального та обладнання на мільйони гривень

Податкова системно моніторить діяльність автозаправних станцій. Використовуємо дані податкової звітності, РРО та інших електронних джерел.

Під час перевірок фіксуються:

– продаж необлікованого пального,

– відсутність документів про походження,

– порушення фіскального обліку.

«Всіх «любителів» схем очікують мільйонні фінансові санкції. Бо коли крадеш у держави, армії, пенсіонерів – маєш чітко розуміти, що за це доведеться відповідати», – наголосила Леся Карнаух.

Окремий напрям – взаємодія з правоохоронними органами;

– 160 фактів незаконної реалізації пального зафіксували спільно з Національною поліцією

– вилучили з обігу пального та обладнання на 9 млн грн.

Системна робота триває і у 2026 році.

ДПС активно користується інформацією, яка надходить від громадян для виявлення нелегальних схем: звернення та скарги споживачів стають підставою для проведення перевірок.

Про факти торгівлі пальним без ліцензій або з порушенням фіскального обліку можна повідомити через офіційні канали зв’язку.

Леся Карнаух також зазначила, що ДПС перевіряє, як платники з ліцензіями дотримуються вимог щодо рівня зарплат. Йдеться не лише про торгівлю пальним, а також алкоголем, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет.

Середня зарплата по підприємству має бути не нижчою за 1,5 або 2 мінімальні зарплати. Розмір залежить від місця розташування торгових точок, їх площі та відстані до обласного центру. Якщо всі точки знаходяться поза межами обласних центрів і далі ніж 50 км від них та мають площу до 500 м² – застосовується показник 1,5 мінімальної зарплати. Якщо хоча б одна точка розташована в обласному центрі, ближче ніж 50 км до нього або має площу понад 500 м² – середня зарплата має бути не меншою за 2 мінімальні.

ДПС радить платникам перевірити свої показники вже зараз і не чекати перевірок. Адже за таке порушення можливе припинення дії ліцензії.

Системні перевірки, припинення дії ліцензій, фінансові санкції та ліквідація нелегальних АЗС сприяють детінізації ринку пального та формуванню прозорих і безпечних умов. За матеріалами ДПС України.