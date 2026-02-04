За тиждень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) захворіли понад 140 тисяч осіб. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я в середу, 4 лютого, пише Кореспондент.

“Протягом тижня з 26 січня по 1 лютого 2026 року захворіли 141 127 людей (70 928 дорослих і 70 199 дітей). Це на 10,6% більше, ніж тижнем раніше. Серед виявлених випадків у 208 підтверджено COVID-19. До лікарень госпіталізували 5479 пацієнтів з ускладненнями, серед них 3 096 дітей”, – йдеться у повідомленні.

В усіх регіонах України показники захворюваності відповідають фоновому рівню інтенсивності захворюваності на ГРВІ.

Від початку епідемічного сезону (29 вересня 2025 року – 1 лютого 2026 року) на ГРВІ перехворіло 2 211 526 людей (на 7,3% більше, ніж торік за аналогічний період), зареєстровано 20 286 випадків COVID-19.