«Нафтогаз» разом із польським державним концерном ORLEN організував постачання майже 100 мільйонів м³ американського скрапленого природного газу (LNG).

Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.

Він зазначив, що такого обсягу газу достатньо на місяць зимового споживання для 700 тисяч родин.

Наприкінці січня цей газ доставили на термінал у польському місті Свіноуйсьце, а вже 4 лютого передали до української газотранспортної системи. За словами Корецького, наступна партія американського газу буде доставлена в Україну в лютому-березні.

«Загалом у 2026 році плануємо імпортувати в Україну до 1 мільярду м³ LNG зі США. Системно працюємо з міжнародними партнерами, щоб Україна мала ресурс для стабільного проходження зими в умовах постійних атак на газову та енергетичну інфраструктуру», — написав Корецький у Facebook.

Раніше прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зазначала, що у 2025 році завдяки виділеним з державного бюджету 8 мільярдам гривень та допомозі міжнародних партнерів, «Нафтогаз» імпортував 5,7 мільярда кубометрів газу для проходження опалювального сезону.