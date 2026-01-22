Вчора під ударами ворога перебували громади Миколаївського району, на жаль, є пошкодження.

Про це йдеться в зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 ранку 22 січня, передає Інше ТВ.

Так, учора зранку ворог завдав ракетного удару по території підприємства у Миколаївському районі, тип ракети встановлюється. Постраждалих немає.

Крім того, ворог 10 разів атакував FPV-дронами Очаківську та Галицинівську громади. Внаслідок обстрілів у с. Лимани пошкоджено два приватні будинки, у м. Очаків пошкоджено дах та вікна магазину, у с. Лупареве – дачний будинок. Постраждалих немає.