Колишній спецпосланець президента США Кіт Келлог вважає, що якщо Україна “переживе” цю зиму, перевага у війні буде на її боці, а не на боці Росії.

Про це він сказав під час панельної дискусії в Українському домі в Давосі, пише “Європейська правда”.

Під час дискусії Келлог висловив впевненість, що Росія не виграє війну в Україні.

Він вважає, що очільник Кремля Владімір Путін, на тлі того, що Росія “зазнала великих втрат”, шукає шлях, як “гідно вийти з цієї ситуації, бо розуміє: цю війну він не виграє”.

“Я розумію, що це важка зима. Я розумію, що відбувається в Києві, знаю про температури. Але я щиро вірю: якщо Україна переживе цю зиму – січень, лютий – і ми увійдемо в березень і квітень, перевага буде на вашому боці, на боці України, а не Росії”, – акцентував Келлог.

На думку колишнього спецпосланця Трампа, проблема в тому, що Путін “психологічно уже дійшов до точки, коли просто не може відпустити ситуацію”.

“Бо якщо він відпустить, він визнає, що це була поразка, що все, що він зробив, – провал”, – підсумував Келлог.

