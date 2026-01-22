Через російські атаки на енергетичну інфраструктуру України Польща передає Києву та громадам навколо столиці 400 генераторів з державних резервів.

Про це повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукашевич на своїй сторінці у Х, пише ZN.ua.

«Шановні кияни та мешканці громад навколо Києва! До вас з Польщі прибуває 400 генераторів із державних запасів. Польща надає підтримку», — йдеться у повідомленні.

