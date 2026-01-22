Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.26 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 22.01.26
особового складу / personnel – близько 1 230 810 (+1 070) осіб / persons
танків / tanks – 11 596 (+9) од.
бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 943 (+5) од.
артилерійських систем / artillery systems – 36 516 (+53) од.
РСЗВ / MLRS – 1 623 (+2) од.
засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 282 (+3) од.
літаків / aircraft – 434 (+0) од.
гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 112 828 (+669) од.
крилаті ракети / cruise missiles – 4 190 (+0) од.
кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
підводні човни / submarines – 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 75 416 (+178) од.
спеціальна техніка / special equipment – 4 049 (+0) од.
Дані уточнюються, кажуть в Генштабі ЗСУ.