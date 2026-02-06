Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що подальші санкції США проти росії залежать від переговорів, спрямованих на припинення майже чотирирічної війни в Україні.

Про це повідомляє Reuters, інформує УНН.

За словами Бессента, який брав участь у переговорах з російськими чиновниками та посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером у Маямі, Вашингтон розгляне нові санкції проти тіньового флоту росії – крок, якого Трамп не робив з моменту повернення на посаду в січні 2025 року.

«Я візьму це до уваги. Побачимо, до чого призведуть мирні переговори», – сказав Бессент під час слухань у Банківському комітеті Сенату.

Він підкреслив, що санкції адміністрації Трампа проти російських нафтових гігантів “роснефть” та “лукойл” сприяли поверненню росії сісти за стіл переговорів.

На запитання, яку роль відігравав Кушнер у переговорах з росіянами, Бессент відповів, що, на його думку, зять президента Трампа діяв як “спеціальний посланець і посередник”.

