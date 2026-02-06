Росіяни знов тероризували мешканців громад Миколаївського району.
Про це йдеться у зведенні Миколаївської ОВА щодо ворожих атак по області за минулу добу станом на 07:00 ранку 6 лютого, передає Інше ТВ.
Так, учора ворог сім разів атакував FPV-дронами та один раз ударним дроном типу «Молнія» Очаківську, Куцурубську та Веснянську громади.
Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено складську будівлю, бокс та вантажний автомобіль пожежно-рятувальної частини Миколаївського району.
Внаслідок іншого обстрілу у с. Куцуруб пошкоджено дах приватного будинку. Постраждалих немає.