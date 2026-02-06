Німецьке видання DW опублікувало великий репортаж з одного з підприємств виробника української балістичної ракети. Повідомляється, що заявлена дальність польоту FP-9 — 800–850 кілометрів, маса бойової частини — близько 800 кг. Ракету розробила українська компанія Fire Point, відома системою «Фламінго».

У компанії зазначили, що затримки з реалізацією проєкту були пов’язані з організаційними труднощами, які вже усунули. Наразі ракета проходить фінальний етап випробувань.

Очікується, що FP-9 можуть поставити на озброєння ЗСУ вже найближчим часом, — імовірно, протягом поточного місяця. Розробники наголошують, що балістичний тип ракети має перевагу завдяки високій швидкості польоту — понад 1200 м/с, що ускладнює її перехоплення системами ППО.

Також наразі працюють над ракетою FP-7 — потенційною заміною ATACMS із дальністю до 300 км і невеликою бойовою частиною.