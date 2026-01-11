Мешканці архіпелагу Чагос в Індійському океані звернулися до президента США Дональда Трампа з проханням зупинити передачу архіпелагу Маврикію, заплановану Великою Британією в понеділок, 12 січня. Натомість вони запропонували назвати один із островів на честь Трампа.

Прохання мешканців архіпелагу Чагос в Індійському океані було подано до Білого дому Міслі Мандарином, прем’єр-міністром уряду Чагосу у вигнанні, створеного минулого грудня. Його лист, опублікований на платформі X британським веб-сайтом ConservativePost, має бути отриманий президентом Трампом цими вихідними, безпосередньо перед понеділковим голосуванням у британському парламенті щодо договору, який передасть острови Маврикію.

У листі Мандарин попередив США, що угода в її нинішньому вигляді загрожуватиме стратегічно важливій британсько-американській військовій базі на острові Дієго Гарсія, оскільки Маврикій занадто залежить від китайського впливу. У свою чергу, блокування договору, на його думку, «закриє двері для китайського втручання».

Вдячні чагосійці, як запевнив Мандарин американського лідера, готові назвати один із островів архіпелагу на честь президента Трампа, щоб «відсвяткувати момент, коли Америка демонструє силу, справедливість і довгострокову безпеку, а не просто (знаходить) короткострокове рішення».

EXCLUSIVE: Chagossian First Minister Misley Mandarin's letter to President Donald Trump @POTUS 🇬🇧🇮🇴🇺🇸



"I am asking you, Mr President, to do what you do best, call out a bad deal and stop it." pic.twitter.com/WUgQQteY6n — Conservative Post 🇬🇧 (@ConsPost) January 10, 2026

Тим не менш, чагосійці не мають одностайної думки щодо майбутнього свого архіпелагу, який формально все ще є частиною Британської території в Індійському океані з 1965 року. Острови мали бути передані Маврикію 22 травня 2025 року, але процес був зупинений днем ​​раніше лондонським судом після петиції, поданої кількома чагосійцями, які виступали проти того, щоб Дієго Гарсія залишився у складі Сполученого Королівства та Сполучених Штатів.

Зрештою, договір, який буде винесений на голосування в понеділок, 12 січня, передбачає передачу архіпелагу Маврикію, за винятком острова Дієго Гарсія. Як нещодавно повідомила маврикійська щоденна газета L’express, його буде орендовано Великою Британією на 99 років за понад 30 мільярдів фунтів стерлінгів. Це найбільший і найважливіший острів, на якому розташована спільна британсько-американська база, що дозволяє обом країнам контролювати значну частину Індо-Тихоокеанського регіону. Дієго Гарсія відіграв ключову роль у кількох нещодавніх американських операціях, зокрема у спільних місіях з Ізраїлем торік з метою зупинення ядерної програми Ірану.

